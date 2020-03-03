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Начисления за коммуналку за январь выросли на 20%

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В январе украинцам начисли 23,4 млрд грн за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии. При этом уплачено только 83,1%.
Украинцы продолжают накапливать долги за коммуналку
Украинцы продолжают накапливать долги за коммуналку
depositphotos.com

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 19,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Так, в январе украинцам начисли 23,4 млрд грн, а в декабре было начислено около 19,6 млрд грн (16,8 млрд грн за коммуналку плюс 2,8 млрд грн за электроэнергию).

По данным статистического ведомства, в январе 2020 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 19,5 млрд (83,1% начисленных за этот период сумм).

Напомним, нардепы предлагают отменить двойную комиссию при оплате коммуналки.

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