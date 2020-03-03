Министры G7 проведут переговоры из-за коронавируса

Министры финансов G7 обсудят ситуацию относительно коронавируса 3 марта. Обсуждение пройдет в формате телефонной конференции.

Министры финансов стран - членов “семерки“ - Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония собираются 3 марта обсудить влияние на экономику вспышки коронавируса нового типа. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации СМИ, обсуждение министров G7 будет проходить в формате телефонной конференции.

Напомним, мировая экономика потеряла $5 триллионов из-за коронавируса.

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