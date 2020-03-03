Газпром увеличил транзит газа через Украину

Предоплату за февраль Газпром осуществил в полном объеме еще в январе. Предоплата за март уже поступила на счета Оператора ГТС Украины.

Российский концерн Газпром в феврале транспортировал через украинскую газотранспортную систему 76% от забронированных объемов газа. Об этом накануне сообщил глава компании Оператор газотранспортной системы Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

“По оперативным данным, транзит газа через Украину в страны ЕС и Молдову в феврале составил 3,926 млрд кубометров. Это составляет 76% от забронированных мощностей в рамках нового контракта с Газпромом“, – написал он.

По словам Макогона, предоплату за февраль Газпром осуществил в полном объеме еще в январе. Предоплата за март, добавил он, также уже поступила на счета Оператора ГТС Украины.

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