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Газпром увеличил транзит газа через Украину

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Предоплату за февраль Газпром осуществил в полном объеме еще в январе. Предоплата за март уже поступила на счета Оператора ГТС Украины.
Украинская ГТС работает без сбоев
Украинская ГТС работает без сбоев
depositphotos.com

Российский концерн Газпром в феврале транспортировал через украинскую газотранспортную систему 76% от забронированных объемов газа. Об этом накануне сообщил глава компании Оператор газотранспортной системы Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

“По оперативным данным, транзит газа через Украину в страны ЕС и Молдову в феврале составил 3,926 млрд кубометров. Это составляет 76% от забронированных мощностей в рамках нового контракта с Газпромом“, – написал он.

По словам Макогона, предоплату за февраль Газпром осуществил в полном объеме еще в январе. Предоплата за март, добавил он, также уже поступила на счета Оператора ГТС Украины.

Напомним, в Нафтогазе назвали мифы о победе в Стокгольмском арбитраже.

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Теги: Россия, Украина, газ, ГТС, Газпром, транзит, транзит газа
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гость  (аноним)  03.03.2020, 14:10
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ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы!!!
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