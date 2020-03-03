Наличный доллар резко подорожал

Американская валюта в обменных пунктах выросла сразу на 18 копеек и приближается к 25 гривнам.

Курс доллара в обменниках киевских банков ускорил рост во вторник, 3 марта, сообщает BIN.ua.

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Так, курс продажи наличного доллара вырос сразу на 18,43 коп. до 24,9300 UAH/USD, курс покупки – на 18,11 коп. до 24,5997 UAH/USD.

Еще больше подорожал евро. Средний курс покупки евро повысился на 38,26 коп. до 27,1471 UAH/EUR, курс продажи повысился на 47,40 коп. до 27,7371 UAH/EUR.

Напомним, в НБУ сообщили, что гривна за месяц выросла к доллару на 1,4%.

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