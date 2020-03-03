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Наличный доллар резко подорожал

Комментариев: 4
Американская валюта в обменных пунктах выросла сразу на 18 копеек и приближается к 25 гривнам.
Доллар стремительно дорожает в обменниках
Доллар стремительно дорожает в обменниках
depositphotos.com

Курс доллара в обменниках киевских банков ускорил рост во вторник, 3 марта, сообщает BIN.ua.

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Так, курс продажи наличного доллара вырос сразу на 18,43 коп. до 24,9300 UAH/USD, курс покупки – на 18,11 коп. до 24,5997 UAH/USD.

Еще больше подорожал евро. Средний курс покупки евро повысился на 38,26 коп. до 27,1471 UAH/EUR, курс продажи повысился на 47,40 коп. до 27,7371 UAH/EUR.

Напомним, в НБУ сообщили, что гривна за месяц выросла к доллару на 1,4%.

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Теги: валютный рынок, курс валют, обмен валют, курс гривны, наличный курс валют, курс доллара к гривне, наличный курс доллара, курс доллара сегодня, обменник
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Комментариев (4)
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Осталось 300 символов
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Шандор    03.03.2020, 13:43
Оценка:  -3
Шандор
Доллар и евро остаются на своём уровне, это хохляцкая недовалюта обесценивается.
zadneprohodchik    03.03.2020, 13:42
Оценка:  0
zadneprohodchik
При рошене такого небыло
psoi    03.03.2020, 13:13
Оценка:  -1
psoi
Барыгам гореть в аду.
Потому_что    03.03.2020, 13:10
Оценка:  0
Потому_что
Не долго музыка играла.
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