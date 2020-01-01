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В Morgan Stanley рассказали, каким будет курс доллара к концу года

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Гривна к концу 2020 года может ослабнуть.
Гривна к концу 2020 года может ослабнуть до 25 грн за один доллар
Гривна к концу 2020 года может ослабнуть до 25 грн за один доллар
depositphotos.com

Гривна к концу 2020 года может ослабнуть до 25 грн за один доллар. Такой прогноз дают аналитики инвестбанка Morgan Stanley, пишет Интерфакс-Украина.

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Аналитики рассказывают, что НБУ планирует снизить учетную ставку до 7% к середине текущего года. Затем в 2021 году ставка снова будет повышаться до 8%.

В то же время, эксперты убеждены, что Украина снова будет получать финансовую помощь от МВФ.

“Дальнейшие экономические показатели зависят от прогресса реформ и сотрудничества с МВФ“, - говорят эксперты.

Напомним, эксперт дал прогноз по курсу доллара на неделю.

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Теги: курс доллара, прогноз по курсу доллара
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