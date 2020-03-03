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Украинцы втрое увеличили продажу валюты

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За прошлый месяц украинцы увеличили продажу валюты в три раза. Было продано на 290 миллионов долларов больше, чем куплено.
Продажа валюты увеличилась в феврале
Продажа валюты увеличилась в феврале
depositphotos.com
За прошлый месяц украинцы продали коммерческим банкам наличной валюты на 1456,5 млн долларов (в эквиваленте), а купили на 1165,2 млн долларов, говорится в пресс-центре Нацбанка.

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Таким образом, в феврале снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 291,2 млн долларов, в то время как в декабре 2019 года она составляла 181,5 млн долларов, в январе - 102,4 млн долларов.

Отметим, что НБУ в течение недели 24-28 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 81,00 млн долларов, что на 44 млн долларов меньше, чем неделей ранее. С начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1082,00 млн долларов и продал на 295,00 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 787,00 млн долларов.

Напомним, стало известно, что наличный доллар резко подорожал.

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Теги: валютный рынок, доллар, евро, НБУ, Нацбанк
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Комментариев (2)
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Негорро    03.03.2020, 15:35
Оценка:  0
Негорро
А вы цены и тарифы видели,клоуны?А зарплаты?Сейчас цены и тарифы в большинстве своём выше чем в Польше,а зарплаты на уровне нищих стран Африки и Азии.
гость  (аноним)  03.03.2020, 15:24
Оценка:  +1
гость
Довели народ при янеке покупали а щас выжить бы
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