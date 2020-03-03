Заполнение декларации: НАПК запустило горячую линию, где расскажут об инструкциях

Позвонив на горячую линию, можно получить ответы на вопросы, которые касаются заполнения деклараций.

НАПК запустило в работу горячую линию для субъектов декларирования depositphotos.com

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) запустило в работу горячую линию для субъектов декларирования. Об этом сообщается на сайте НАПК.

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Линия начала работать 2 марта. Позвонив туда, можно получить ответы на вопросы, которые касаются заполнения деклараций.

Консультация предоставляется в будние дни с 8 утра до 18 вечера.

Сам сервис работает круглосуточно. Ответы на самые популярные вопросы можно получить в автоматическом режиме.

Номер телефона горячей линии: +38(044)200-06-94.

Напомним, в Украине началась декларационная кампания.

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