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Заполнение декларации: НАПК запустило горячую линию, где расскажут об инструкциях

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Позвонив на горячую линию, можно получить ответы на вопросы, которые касаются заполнения деклараций.
НАПК запустило в работу горячую линию для субъектов декларирования
НАПК запустило в работу горячую линию для субъектов декларирования
depositphotos.com

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) запустило в работу горячую линию для субъектов декларирования. Об этом сообщается на сайте НАПК.

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Линия начала работать 2 марта. Позвонив туда, можно получить ответы на вопросы, которые касаются заполнения деклараций.

Консультация предоставляется в будние дни с 8 утра до 18 вечера.

Сам сервис работает круглосуточно. Ответы на самые популярные вопросы можно получить в автоматическом режиме.

Номер телефона горячей линии: +38(044)200-06-94.

Напомним, в Украине началась декларационная кампания.

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Теги: декларации, как заполнить декларацию, дакларационная кампания
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гость  (аноним)  03.03.2020, 15:27
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гость
Хотели как лучше а получились как всегда зе пи дарасы
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