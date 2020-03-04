Цены на нефть подскочили в ожидании решения ОПЕК

На прошлой неделе стоимость нефти опустилась до минимума за два с половиной года. На этой неделе нефть дорожает на ожиданиях сокращения добычи.

За пару дней нефть подорожала почти на 5 долларов depositphotos.com

Мировые цены на нефть подскочили на торгах во вторник, 3 марта, после падения до годовых минимумов.

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Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 3,2%, до $53,55 за баррель.

Стоимость фьючерса нефти WTI растет на 3,68% и находится на отметке в $48,47 за баррель.

Рост цен на нефть начался после значительного снижения котировок, наблюдавшегося в течение практически всей прошлой недели. В ходе торгов в пятницу цены на нефть Brent впервые за долгое время опускались ниже отметки $49. Столь сильное падение цен было связано с новостями о распространении коронавируса COVID-19 в разных странах мира, а также с негативным влиянием эпидемии на глобальную экономику.

Теперь же “черное золото“ подорожало на надеждах об усилении сокращений добычи ОПЕК и партнерами и мерах стимулирования со стороны центральных банков.

Напомним, Беларусь будет импортировать нефть по нефтепроводу Одесса-Броды.

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