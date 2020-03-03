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Кабмин передает на приватизацию "Артемсоль"

Комментариев: 1
Таким образом правительство будет бороться с монополией на производство соли.
В приватную собственность передадут "Артемсоль"
В приватную собственность передадут "Артемсоль"
facebook.com/ArtyomsaltUkraine

Камин передал на приватизацию ряд предприятий. В частности, теперь в приватную собственность передадут и “Артемсоль“. Таким образом правительство намерено избавиться от монополии на производство соли в Украине. Об этом сообщается на сайте правительства.

“Правительство отменило монополию на производство соли в Украине. ГП “Артемсоль“ приватизируют. Предприятие уже ранее получало штраф от Антимонопольного комитета объемом 3,14 млн гривен из-за манипуляций с ценой на соль“, - рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Также в частные руки передадут предприятие “Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины“ (ГПЗКУ).

“Это крупнейшая корпорация - экспортер зерна в Украине и крупнейший в стране производитель муки. На бумаге почему-то убыточна и неэффективна. Благодаря приватизации предприятие сможет модернизировать свои мощности, создать новые рабочие места и платить больше налогов в государственный бюджет Украины“, - отметил Гончарук.

Под приватизацию попали также завод “Большевик“ и ГАК “Хлеб Украины“.

Напомним, Украина продаст три порта в Черном море из-за убытков.

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Теги: приватизация, Артемсоль, Кабмин, Гончарук
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Путин-Xyйло    03.03.2020, 15:29
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
На сколько в результате соль подорожает? Надеюсь запасаться не стоит?
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