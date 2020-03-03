Кабмин передает на приватизацию "Артемсоль"
Камин передал на приватизацию ряд предприятий. В частности, теперь в приватную собственность передадут и “Артемсоль“. Таким образом правительство намерено избавиться от монополии на производство соли в Украине. Об этом сообщается на сайте правительства.
“Правительство отменило монополию на производство соли в Украине. ГП “Артемсоль“ приватизируют. Предприятие уже ранее получало штраф от Антимонопольного комитета объемом 3,14 млн гривен из-за манипуляций с ценой на соль“, - рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Также в частные руки передадут предприятие “Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины“ (ГПЗКУ).
“Это крупнейшая корпорация - экспортер зерна в Украине и крупнейший в стране производитель муки. На бумаге почему-то убыточна и неэффективна. Благодаря приватизации предприятие сможет модернизировать свои мощности, создать новые рабочие места и платить больше налогов в государственный бюджет Украины“, - отметил Гончарук.
Под приватизацию попали также завод “Большевик“ и ГАК “Хлеб Украины“.
Напомним, Украина продаст три порта в Черном море из-за убытков.
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