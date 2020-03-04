Украина сократила производство стали

В феврале украинские металлургические предприятия существенно сократили производство всех основных видов продукции.

За два первых месяца 2020 года производство стали в Украине сократилось на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 3,53 млн тонн. Такие данные накануне обнародовало объединение предприятий Укрметаллургпром.

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Отмечается, что производство общего металлопроката за указанный период увеличилось на 4,7% – до 3,15 млн тонн, а выплавка чугуна уменьшилась на 1,5% – до 3,33 млн тонн.

При этом за февраль производство стали обвалилось на 8,3% – до 1,7 млн тонн, чугуна выпущено меньше на 7,5% – до 1,6 млн тонн, а производство металлопроката упало на 12,8% – до 1,5 млн тонн.

Напомним, НБУ заявил о падении в базовых отраслях экономики.

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