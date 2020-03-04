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Украина сократила производство стали

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В феврале украинские металлургические предприятия существенно сократили производство всех основных видов продукции.
Украинская металлургия переживает не лучшие времена
Украинская металлургия переживает не лучшие времена
wikipedia.org

За два первых месяца 2020 года производство стали в Украине сократилось на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 3,53 млн тонн. Такие данные накануне обнародовало объединение предприятий Укрметаллургпром.

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Отмечается, что производство общего металлопроката за указанный период увеличилось на 4,7% –  до 3,15 млн тонн, а выплавка чугуна уменьшилась на 1,5% – до 3,33 млн тонн.

При этом за февраль производство стали обвалилось на 8,3% – до 1,7 млн тонн, чугуна выпущено меньше на 7,5% – до 1,6 млн тонн, а производство металлопроката упало на 12,8% – до 1,5 млн тонн.

Напомним, НБУ заявил о падении в базовых отраслях экономики.

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Теги: Украина, металлургия, производство, промышленность, сталь, металлурги
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