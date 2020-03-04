Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Биржи США рухнули на фоне решения ФРС снизить ставку

Комментариев: 0
Торги на Американской фондовой бирже во вторник, 3 марта, закончились падением основных индексов.
Биржи США рухнули на фоне решения ФРС снизить ставку
Биржи США рухнули на фоне решения ФРС снизить ставку
depositphotos.com

Фондовые биржи США  закрылись падением ключевых индексов на фоне решения Федеральной резервной системы снизить ставку до 1-1,25%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Читай также: Цены на нефть подскочили в ожидании решения ОПЕК

Dow Jones потерял 2,94% – до  25917,41 пункта.

S&P 500 снизился на 2,81% – до 3003,37 пункта.

NASDAQ упал на 2,99% – до 8684,09 пункта.

Напомним, богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram           

Поделись:
Теги: фондовый рынок, торги, индексы, ФРС, ФРС США, Фондовая биржа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь