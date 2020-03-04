Биржи США рухнули на фоне решения ФРС снизить ставку

Торги на Американской фондовой бирже во вторник, 3 марта, закончились падением основных индексов.

Фондовые биржи США закрылись падением ключевых индексов на фоне решения Федеральной резервной системы снизить ставку до 1-1,25%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Dow Jones потерял 2,94% – до 25917,41 пункта.

S&P 500 снизился на 2,81% – до 3003,37 пункта.

NASDAQ упал на 2,99% – до 8684,09 пункта.

Напомним, богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю.

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