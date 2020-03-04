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Ставки по кредитам: Эксперт рассказал, какие условия необходимы для снижения

Комментариев: 1
Кредитные ставки будут снижены лишь при снижении ставок по депозитам.
Ставки по кредитам могут упасть до 10% годовых лишь в том случае, если ставки по депозитам банки опустят до 6%
Ставки по кредитам могут упасть до 10% годовых лишь в том случае, если ставки по депозитам банки опустят до 6%
depositphotos.com

Ставки по кредитам могут упасть до 10% годовых лишь в том случае, если ставки по депозитам банки опустят до 6%. Об этом рассказал эксперт в банковской сфере, член наблюдательного совета Ощадбанка Тарас Кириченко, пишет Минфин.

“Если права кредитора будут защищены, а злоупотребления со стороны заемщика минимизированы – риск банка можно оценить в 1%. Добавляем к нему еще текущие расходы банка и его прибыль, пусть это будет 3%. Так мы выходим на то, что средняя ставка по депозитам должна быть в пределах 6% и тогда ипотека под 10% будет вполне реальной“, — рассказал Тарас Кириченко.

Эксперт рассказал, что большинство банков уже сизили ставки по депозитам.

“Если же и дальше будет снижаться учетная ставка Нацбанка, невысокая инфляция будет оставаться, можно ожидать и дальнейшего снижения ставок по депозитам, а следом — и на кредиты“, — считает эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что Гончарук снова пообещал украинцам дешевую ипотеку.

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Теги: ставки по кредитам, ставки по депозитам, ипотечное кредитование
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Путин-Xyйло    04.03.2020, 11:07
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Тогда инфляция должна быть не выше тех самых 6%.
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