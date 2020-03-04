Минэкономики предлагает платить фермерам за выращивание коров

За каждую корову будут платить 5000 грн.

Минэкономики предлагает платить фермерам деньги за выращивание коров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Речь идет о фермерских хозяйствах, которые выращивают от 5 до 25 коров и продают молоко.

За одну корову предлагают платить 5000 грн. Но есть условие — корова должна быть идентифицирована и зарегистрирована до 1 июля 2020 года.

“Новое направление поддержки позволит дотировать фермерским хозяйствам около 20 тысяч голов крупного рогатого скота при условии выделения бюджетных средств на эти цели в объеме 100 млн грн“, — рассказали в Минэкономики.

Напомним, эксперты рассказали, когда открытие рынка земли начнет положительно влиять на экономику.

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