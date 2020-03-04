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Минэкономики предлагает платить фермерам за выращивание коров

Комментариев: 2
За каждую корову будут платить 5000 грн.
Минэкономики предлагает платить фермерам деньги за выращивание коров
Минэкономики предлагает платить фермерам деньги за выращивание коров
depositphotos.com

Минэкономики предлагает платить фермерам деньги за выращивание коров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Речь идет о фермерских хозяйствах, которые выращивают от 5 до 25 коров и продают молоко.

За одну корову предлагают платить 5000 грн. Но есть условие — корова должна быть идентифицирована и зарегистрирована до 1 июля 2020 года.

“Новое направление поддержки позволит дотировать фермерским хозяйствам около 20 тысяч голов крупного рогатого скота при условии выделения бюджетных средств на эти цели в объеме 100 млн грн“, — рассказали в Минэкономики.

Напомним, эксперты рассказали, когда открытие рынка земли начнет положительно влиять на экономику.

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Теги: фермеры, доплата фермерам, выращивание коров
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.03.2020, 12:41
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гость
Ну если ежемесячно по 5000 гривен пенсии каждой корове платить будут то мы (бычки) согласные...А если коровка окажется яловой (ну короче ни теля ни молока, возврат пособия говядиной?)
гость  (аноним)  04.03.2020, 12:16
Оценка:  0
гость
Бу-га-га!! Для начала зарегистрируйте каждую голову КРС ждя налогообложения. а потом возможно когда нибудь от кого-то какие-нибудь 5килогривен и получите если вы родственники чинуш
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