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Минфин впервые в этом году продал ОВГЗ, номинированные в евро

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Аукцион состоялся 3 марта и привлек в бюджет 6,6 миллиарда гривен.
Минфин впервые в этом году продал на аукционе облигации внутреннего займа, номинированные в евро
Минфин впервые в этом году продал на аукционе облигации внутреннего займа, номинированные в евро
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Минфин впервые в этом году продал на аукционе облигации внутреннего займа, номинированные в евро. Всего на аукционе, которые провели 3 марта, в бюджет было привлечено 6,6 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

“Министерство финансов...предложило инвесторам номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 6 месяцев и номинированные в иностранной валюте (евро) бумаги со сроком обращения 9 месяцев. По итогам аукциона для финансирования государственного бюджета были привлечены 6 583 млн грн (6-месячные номинированные в гривне ОВГЗ - 1 026 млн грн; 9-месячные номинированные в евро ОВГЗ - 201 млн евро, или 5 557 млн грн)“, - сказано в сообщении.

Аукцион провели 3 марта
Аукцион провели 3 марта
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Напомним, ранее сообщалось, что Минфин привлек 1,5 млрд грн от продажи ОВГЗ.

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Теги: Минфин, ОВГЗ, аукцион
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