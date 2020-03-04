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Наличный доллар преодолел психологическую отметку

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С начала недели доллар в обменниках подорожал почти на 50 копеек, хотя за февраль гривна укрепилась на 1,4%.
Доллар стремительно дорожает
Доллар стремительно дорожает
пресс-служба НБУ

Курс доллара в обменниках продолжает расти, преодолев в среду, 4 марта, психологическую отметку в 25 гривен, сообщает BIN.ua.

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Так, курс продажи наличного доллара повысился на 11,89 коп. до 25,0819 UAH/USD, курс покупки - на 14,03 коп. до 24,7794 UAH/USD.

Средний курс покупки евро вырос на 20,24 коп. до 27,4374 UAH/EUR, курс продажи - на 18,63 коп. до 27,9739 UAH/EUR.

С начала недели доллар в обменниках подорожал почти на 50 копеек.

Напомним, украинцы втрое увеличили продажу валюты.

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