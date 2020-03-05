Фонд госимущества продал все автостанции в Киеве

В собственности предприятия Киевпассервис находятся шесть автостанций в столице и 18 – в Киевской области.

Фонд государственного имущества 4 марта провел аукцион по продаже 99,99% акций компании Киевпассервис, в собственности которого находится шесть автостанций в Киеве и 18 автостанций в Киевской области. Об этом сообщается на сайте Prozorro.Продажи в среду, 4 марта.

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Отмечается, что пакет акций с начальной стоимостью почти 196 млн гривен в ходе аукциона удалось продать за 231 млн гривен. Победителем торгов стало фирма Бастион-груп, принадлежащее бизнесмену Владимиру Ивчуну.

Победитель аукциона должен сохранить основной вид деятельности компании – обслуживание наземного транспорта и деятельность автостанций – в течение минимум пяти лет в Киеве и 15 лет – в области. Также на него возложены обязанности погасить долги компании и не сокращать сотрудников в течение минимум шести месяцев.

Киевпассервису принадлежат автостанции “Подол“ (улица Нижний Вал), “Дарница“ (проспект Гагарина), “Полесье“ (площадь Шевченко), “Киев“ (проспект Науки), “Южная“ (улица Глушкова) и “Дачная“ (проспект Победы) на территории столицы.

Также компания владеет автостанциями в 17 населенных пунктах Киевской области, в том числе в Белой Церкви, Обухове, Богуславе.

Напомним, Украина выставила на продажу 12 месторождений.

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