Курс валют на 05.03.2020: Нацвалюта восстанавливает позиции

НБУ установил официальные курсы валют.

Национальный банк Украины на четверг, 5 марта. Регулятор укрепил нацвалюту по отношению к доллару на 4 копейки, а к евро ослабил — на 2 копейки. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в среду, 4 марта.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,8908 гривны;

– 100 евро – 27,7047 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже вырос до 25.0000 грн, в покупке - до 24.9800 грн. Евро в продаже подорожал - до 27.8100, а в покупке - до 27.7877 грн.

В обменниках столицы доллар продают за 25,100 грн. Купить 1 доллар можно за 24,800 грн.

Напомним, эксперт дал прогноз по курсу доллара на неделю.

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