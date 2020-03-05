Как повлияет отставка министра финансов на инвестиции в Украину

Эксперты считают, что инвесторы могут обеспокоиться из-за появления нового министра в Украине.

Отставка нынешнего министра финансов Оксаны Маркаровой может негативно сказаться на инвестициях в украинскую экономику. Об этом пишет Kyivpost.

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Экономист Тимоти Эш утверждает, что Маркарова успела заслужить доверие иностранных инвесторов. Министр финансов также имла потенциал в работе со сложными ситуациями в государственных банках. Речь идет и о ПриватБанке в том числе.

“Держателей облигаций беспокоит то, что Уманский (вероятный новый министр финансов) думает об иностранных портфельных инвесторах, которые при Маркаровой вложили 5 миллиардов долларов в Украину” - пишет Тимоти Эш.

Напомним, ранее в “Слуге Народа“ рассказали, какие министры останутся в Кабмине.

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