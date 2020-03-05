Шахтерам перечислили 650 миллионов гривен

Минэнерго направило на погашение задолженности по зарплатам шахтеров 654 млн грн.

“4 марта в соответствии с помесячной росписью ассигнований общего фонда Госбюджета Украины на 2020 год с изменениями ... на угледобывающие предприятия направлено 654 248,0 тыс. грн, которые будут потрачены на оплату труда и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы за февраль текущего года - 108 387,0 тыс. грн, и погашение задолженности по зарплате за декабрь 2019-го - 122 275,1 тыс. грн и за январь 2020-го - 423 585,9 тыс. грн“, - сообщили в министерстве.