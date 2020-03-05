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Шахтерам перечислили 650 миллионов гривен

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Ранее президент потребовал от правительства расчитаться с шахтерами в течение двух месяцев.
Шахтерам выплатят еще часть долгов
Шахтерам выплатят еще часть долгов
Getty Images

Минэнерго направило на погашение задолженности по зарплатам шахтеров 654 млн грн. 

“4 марта в соответствии с помесячной росписью ассигнований общего фонда Госбюджета Украины на 2020 год с изменениями ... на угледобывающие предприятия направлено 654 248,0 тыс. грн, которые будут потрачены на оплату труда и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы за февраль текущего года - 108 387,0 тыс. грн, и погашение задолженности по зарплате за декабрь 2019-го - 122 275,1 тыс. грн и за январь 2020-го - 423 585,9 тыс. грн“, - сообщили в министерстве.

Так, по предприятиям направлены:

  • ГП Шахта им. М.С. Сургая - 53 603,2 тыс. грн;
  • ГП Шахтоуправление Южнодонбасское № 1 - 43 555,8 тыс. грн;
  • ГП Мирноградуголь - 77 683,4 тыс. грн;
  • ГП Селидовуголь - 54 581,0 тыс. грн;
  • ГП Торецкуголь - 55 760,7 тыс. грн;
  • ГП Первомайскуголь - 92 748,6 тыс. грн;
  • ПАО Лисичанскуголь - 79 230,0 тыс. грн;
  • ГП Львовуголь - 170 600,9 тыс. грн;
  • ГП Волыньуголь - 26 484,4 тыс. гривен.

Напомним, Кабмин выделит еще 654 млн на погашение долгов шахтерам.

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Теги: долги, шахтеры, задолженность, задолженность по выплате зарплаты, Минэнерго
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