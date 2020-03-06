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Нефтяники оценили потери из-за коронавируса

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Нефтедобывающие страны потеряли не менее 10 миллиардов долларов из-за падения цен на нефть на фоне коронавируса.
Коронавирус ударил по нефтедобывающим странам
Коронавирус ударил по нефтедобывающим странам
depositphotos.com

Нлавные нефтедобывающие страны потеряли около $10 млрд доходов из-за падения цен на нефть на фоне вспышки коронавируса. Об этом заявила в среду, 4 марта, глава МВФ Кристалина Георгиева на пресс-конференции с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом, сообщается в Twitter фонда.

“Цены на нефть с начала года уже упали более чем на 15%, что привело к потери дохода основных экспортеров нефти в размере примерно $10 млрд“, - сказала Георгиева.

Она отметила, что темпы роста мировой экономики в 2020 году сократятся по сравнению с предыдущим годом, масштабы падения будут зависеть, в частности, от ситуации с распространением коронавируса.

“При любом сценарии в 2020 году рост мировой экономики упадет ниже уровня, который был в прошлом году. Насколько значительно он снизится и как долго это будет длится, будет зависеть от эпидемии коронавируса, а также от качества, своевременности и эффективности принимаемых мер“, - сказала она. 

Георгиева также назвала вспышку коронавируса серьезной угрозой для мировой экономики, заявив о необходимости координации в борьбе с последствиями распространения 2019-nCoV.

“С точки зрения наших прогнозов, к сожалению, за последнюю неделю мы наблюдали смещение к более неблагоприятному сценарию для мировой экономики“, - сказала она.

Также Георгиева заявила, что МВФ готов выделить $50 млрд в экстренном порядке для поддержки наименее благополучных и развивающихся стран в борьбе со вспышкой коронавируса. 

Кроме того, добавила Георгиева, у этих государств есть доступ к $10 млрд “под практически нулевой процент“.

Напомним, цены на нефть подскочили в ожидании решения ОПЕК.

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Теги: вирусы, нефть, МВФ, Коронавирус
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