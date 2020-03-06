В Канаде выпустили саму большую в истории страны монету

Монета сделана из золота и весит 10 кг.

В Канаде выпустили самую большую в истории страны монету. Весит она 10 кг, а сделана из золота. Об этом сообщает пресс-служба монетного двора.

Всего было сделано 10 монет.

“Королевский канадский монетный двор изготовил самую большую в своей истории золотую монету с кленовым листом, выполненную с высокой детализацией и глубоким рельефом“, - сказано в сообщении.

Стоит монета недешево — 600 тыс долларов. Цена основана на стоимости золота, работы и малого тиража.

Монета весит 10 кг Королевский монетный двор Канада

Напомним, Швейцария выпустила самую маленькую монету в мире.

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