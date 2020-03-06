В Канаде выпустили саму большую в истории страны монету
Монета сделана из золота и весит 10 кг.
В Канаде выпустили самую большую в истории страны монету. Весит она 10 кг, а сделана из золота. Об этом сообщает пресс-служба монетного двора.
Всего было сделано 10 монет.
“Королевский канадский монетный двор изготовил самую большую в своей истории золотую монету с кленовым листом, выполненную с высокой детализацией и глубоким рельефом“, - сказано в сообщении.
Стоит монета недешево — 600 тыс долларов. Цена основана на стоимости золота, работы и малого тиража.
Напомним, Швейцария выпустила самую маленькую монету в мире.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил