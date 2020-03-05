Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Новый премьер пообещал пересмотреть госбюджет и увеличить пенсии

Комментариев: 3
Увеличивать выплаты для пенсионеров планируют за счет сокращения окладов и премий чиновников.
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
facebook.com

Новое правительство планирует пересмотреть статью госбюджета, которая отвечает за выплату пенсий в Украине. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Экономическая правда.

Читай также: Пенсионный фонд задолжал почти 50 миллиардов

Повышение пенсий планируется за счет уменьшения окладов и премий чиновников.

“Есть ряд вызовов. Это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год. Особенно, в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев. Есть расходы, которые мы должны уменьшить. Это касается зарплат и премий должностных лиц, в том числе министров нового правительства, членов ряда наблюдательных советов и других чиновников“, - заявил Шмыгаль.

Также Шмыгаль акцентировал, что первоочередная задача нового Кабмина — это выплата всех долгов по зарплатам шахтеров.

“Мы не имеем права отворачиваться от людей, которые каждый день рискуют жизнью, и не допустим уничтожения угольной отрасли“, - сказал новый премьер. 

Напомним, в Украине 83% пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: повышение пенсий, пенсии, Кабмин, Шмыгаль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  05.03.2020, 14:19
Оценка:  0
гость
“Я не боюсь”: Зеленский в Новых Санжарах крепко обнял Скалецкую

Пиарщик куев, а про то что инкубационный период может протекать скрыто до 27 дней он не слышал? И так уверен в тестах? По ходу Елена ему не даст месяц
гость  (аноним)  05.03.2020, 13:14
Оценка:  0
гость
Ага, достань кость из пасти голодной дворняги называется
Кстати по дельфину которую на Кубе типа сфоткалиelfin-одна из самых засекреченных подлодок.Военным аналитикам известно только одно фото этой субмарины
Старый совпроект,есть Д2 со спаренным корпусом типа катамарана,вам знать не дано
lusyika    05.03.2020, 13:00
Оценка:  0
lusyika
Пи*ди, пи*ди....твій голос поки ще приємний!!!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь