Новый премьер пообещал пересмотреть госбюджет и увеличить пенсии
Новое правительство планирует пересмотреть статью госбюджета, которая отвечает за выплату пенсий в Украине. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Экономическая правда.
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Повышение пенсий планируется за счет уменьшения окладов и премий чиновников.
“Есть ряд вызовов. Это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год. Особенно, в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев. Есть расходы, которые мы должны уменьшить. Это касается зарплат и премий должностных лиц, в том числе министров нового правительства, членов ряда наблюдательных советов и других чиновников“, - заявил Шмыгаль.
Также Шмыгаль акцентировал, что первоочередная задача нового Кабмина — это выплата всех долгов по зарплатам шахтеров.
“Мы не имеем права отворачиваться от людей, которые каждый день рискуют жизнью, и не допустим уничтожения угольной отрасли“, - сказал новый премьер.
Напомним, в Украине 83% пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума.
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