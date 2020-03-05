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Украина планирует закупать большие объемы газа в США

Комментариев: 25
Две страны будут заключать контракт на поставку газа. Транспортировать будут через Польшу.
Украина планирует поставлять большие объемы газа из США
Украина планирует поставлять большие объемы газа из США
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Украина планирует поставлять большие объемы газа из США. Две страны планируют заключить контракт. Об этом в интервью Униан рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды в правительстве Алексея Гончарука Алексей Оржель. 

“США заинтересованы сделать портфель таких заказов. Есть спотовые рынки, а есть действительно стратегические, геополитические рынки. Думаю, что очень правильно и адекватно подписать десятилетний или двадцатилетний такой контракт… Для нас - это геополитический документ и энергетическая безопасность. Его реализация планируется через инфраструктуру Польши“, - сказал министр. 

Оржель акцентировал, что долгосрочный контракт с США поможет Украине чувствовать себя более уверенно на переговорах с Россией.

“Мы сможем привязаться к биржевым индикаторам, соответственно, от этого контракта будет развиваться инфраструктура сжиженного газа. И когда в следующий раз мы будем иметь переговоры по транзиту, или о другом с Россией, то у нас уже будет альтернативная поставка из страны, которая сейчас пытается нарастить свое присутствие на европейском рынке и вообще в мире по газу“, - сказал Оржель.

Пока неизвестно, о каких объемах поставки газа из США идет речь, известно лишь, что они будут немаленькими.

Напомним, украинцы заплатят за газ наименьшую сумму за весь отопительный сезон.

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Теги: газ, поставки газа, США
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Комментариев (25)
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гость  (аноним)  05.03.2020, 17:26
Оценка:  0
гость
Планирогвать не значит исполнять,писдеть не мешки ворочать.
гость  (аноним)  05.03.2020, 17:10
Оценка:  0
гость
ВыВсеВрете+ 16:14 "или твоя усраина разве не входила в состав СССР"

И ЧТО? УЖЕ НЕ ВХОДИТ! ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-А-А-А-А!!!

PS. КОРРЕКТНЕЕ СКАЗАТЬ - УКРАИНУ, НА ШТЫКАХ, ВВЕЛИ В СОСТАВ ЕБ..НОГО СОВКА В 1921 Г.
гость  (аноним)  05.03.2020, 15:06
Оценка:  0
гость
КАЦАПЫ, ОБЛОМАЙТЕСЬ!
УКРАИНА ПОСЛАЛА ВАС НАКУЙ!
ВЫ ОПУЩЕННЫЕ ЧМОШНИКИ!
ИДИТЕ ЛЕПИТЬ ПЕТУХОВ ИЗ ГОВНА И ШИШЕК
гость  (аноним)  05.03.2020, 15:01
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 05.03.2020, 14:51 "шесть лет - сплошные плюсы"

Хахахахахааааа! А тебя, гнида московитская, это еб..ет?
За нашу экономику переживаешь, мразь?
Кстати. У вас было 70 лет, на построение коммунизма.
Дык, чем закончилось?
ВыВсеВрете+    05.03.2020, 16:14
Оценка:  -1
ВыВсеВрете+
Дятел, не у вас, а у нас или твоя усраина разве не входила в состав СССР
гость  (аноним)  05.03.2020, 14:54
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 05.03.2020, 14:38

Гы-гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы-ы!!!
Что, паскуда кацапская, пердак рвет?
Выпей яду или сигани с высотки, выблядок московитский!
гость  (аноним)  05.03.2020, 14:51
Оценка:  -3
гость
"Отдаление от рф несёт намного больше плюсов чем все вместе эти ваши якобы _выгоды ..."

Ага, последние шесть лет - сплошные плюсы. Осталось только землю продать и будет всё зaeбиcь ...
Vixerunt    05.03.2020, 15:04
Оценка:  +1
Vixerunt
Сказал ватник который сам живёт в Средневековье и нищете, а его правители по Европам ездят и деньги там держат. Главное побольше патриотизма и дедываевали.
гость  (аноним)  05.03.2020, 14:49
Оценка:  0
гость
realmamba2020 кармаеюну простого обывателя...

"кармаеюну&quo t;?!
Будем дальше убивать кацапню и их трупами топить дома!
Это экономически, геополитически выгодно и морально комфортно
гость  (аноним)  05.03.2020, 14:40
Оценка:  0
гость
Ха-ха-ха-ха-ха-а-а-а

А вот видос, как сирийские мучачос, разъеба...шили в говно, московитских свиней:
https://t.me/a_shtirlitz/ 3883
ВыВсеВрете+    05.03.2020, 16:17
Оценка:  0
ВыВсеВрете+
Соросенок. Ты лучше посмотри как афганские мучачос, расхерачили хохляцкий вертолет с укропами в Афганистане.
realmamba2020    05.03.2020, 14:40
Оценка:  -1
realmamba2020
Вот дибилы...правдс такова,что это реальна геополитическая бумажка,которая не несет под собой никакой экономической выгоды и больно ударит по кармаеюну простого обывателя...
Vixerunt    05.03.2020, 14:46
Оценка:  +2
Vixerunt
Отдаление от рф несёт намного больше плюсов чем все вместе эти ваши якобы _выгоды_ которые на самом деле являются ловушками.
гость  (аноним)  05.03.2020, 14:38
Оценка:  -2
гость
(аноним) 05.03.2020, 14:31

Cocни xyйца, тварь чyбатая. Мозгов тебе это не прибавит, но может попустит немного )))
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