Украина планирует закупать большие объемы газа в США

Две страны будут заключать контракт на поставку газа. Транспортировать будут через Польшу.

Украина планирует поставлять большие объемы газа из США. Две страны планируют заключить контракт. Об этом в интервью Униан рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды в правительстве Алексея Гончарука Алексей Оржель.

“США заинтересованы сделать портфель таких заказов. Есть спотовые рынки, а есть действительно стратегические, геополитические рынки. Думаю, что очень правильно и адекватно подписать десятилетний или двадцатилетний такой контракт… Для нас - это геополитический документ и энергетическая безопасность. Его реализация планируется через инфраструктуру Польши“, - сказал министр.

Оржель акцентировал, что долгосрочный контракт с США поможет Украине чувствовать себя более уверенно на переговорах с Россией.

“Мы сможем привязаться к биржевым индикаторам, соответственно, от этого контракта будет развиваться инфраструктура сжиженного газа. И когда в следующий раз мы будем иметь переговоры по транзиту, или о другом с Россией, то у нас уже будет альтернативная поставка из страны, которая сейчас пытается нарастить свое присутствие на европейском рынке и вообще в мире по газу“, - сказал Оржель.

Пока неизвестно, о каких объемах поставки газа из США идет речь, известно лишь, что они будут немаленькими.

Напомним, украинцы заплатят за газ наименьшую сумму за весь отопительный сезон.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram