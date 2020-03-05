Украина планирует закупать большие объемы газа в США
Украина планирует поставлять большие объемы газа из США. Две страны планируют заключить контракт. Об этом в интервью Униан рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды в правительстве Алексея Гончарука Алексей Оржель.
“США заинтересованы сделать портфель таких заказов. Есть спотовые рынки, а есть действительно стратегические, геополитические рынки. Думаю, что очень правильно и адекватно подписать десятилетний или двадцатилетний такой контракт… Для нас - это геополитический документ и энергетическая безопасность. Его реализация планируется через инфраструктуру Польши“, - сказал министр.
Оржель акцентировал, что долгосрочный контракт с США поможет Украине чувствовать себя более уверенно на переговорах с Россией.
“Мы сможем привязаться к биржевым индикаторам, соответственно, от этого контракта будет развиваться инфраструктура сжиженного газа. И когда в следующий раз мы будем иметь переговоры по транзиту, или о другом с Россией, то у нас уже будет альтернативная поставка из страны, которая сейчас пытается нарастить свое присутствие на европейском рынке и вообще в мире по газу“, - сказал Оржель.
Пока неизвестно, о каких объемах поставки газа из США идет речь, известно лишь, что они будут немаленькими.
Напомним, украинцы заплатят за газ наименьшую сумму за весь отопительный сезон.
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