Милованов рассказал о приоритетах развития экономики Украины

Экс-министр экономики считает, что главное для наше страны — это стабильность на макроэкономическом уровне.

Министр экономики Кабмина Гончарука Тимофей Милованов рассказал, какие приоритеты существуют для развития экономики Украины. Об этом он написал на своей странице Facebook.

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Главное, считает Милованов, - это поддержание макроэкономической стабильности.

“Стабильный курс гривны (24-26), низкую инфляцию (5%), экономический рост (3,2% в 2019, 3,7% в 2020), рост зарплат (18% в 2019), сбалансированный бюджет с низким дефицитом (1-2%), низкие ставки по долгу правительства (10%)“, - отметил Милованов.

Также экс-министр экономики считает, что необходимо привлекать инвестиции в экономику страны.

“Инвестиции - это единственный путь для развития Украины. Изношенность основных средств производства в Украине составляет в среднем 60%. В то время, как у соседей - 35-40%. Нужно использовать все имеющиеся инструменты для привлечения инвестиций - внутренних и внешних, малого бизнеса, приватизация, концессии, индустриальные парки, программы поддержки экспорта и МСБ, капитальные инвестиции из бюджета, инвестиционные няни, и тому подобное“, - отметил экс-министр

Милованов убежден, что Украина должна развивать рынки. Речь идет о рынках земли, капитала, технологий и т.д.

Также экс-министр акцентировал, что на экономику страны может негативно повлиять надвигающаяся эпидемия коронавируса. Поэтому, говорит Милованов, правительство должно подготовить план действий.

Напомним, МВФ отменяет прогноз по росту экономики из-за коронавируса, будут публиковать новый.

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