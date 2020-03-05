Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Милованов рассказал о приоритетах развития экономики Украины

Комментариев: 2
Экс-министр экономики считает, что главное для наше страны — это стабильность на макроэкономическом уровне.
Экс-министр экономики Тимофей Милованов
Экс-министр экономики Тимофей Милованов
facebook.com

Министр экономики Кабмина Гончарука Тимофей Милованов рассказал, какие приоритеты существуют для развития экономики Украины. Об этом он написал на своей странице Facebook.

Читай также: Новый министр финансов: Кто он, чем владеет и сколько зарабатывает

Главное, считает Милованов, - это поддержание макроэкономической стабильности.

“Стабильный курс гривны (24-26), низкую инфляцию (5%), экономический рост (3,2% в 2019, 3,7% в 2020), рост зарплат (18% в 2019), сбалансированный бюджет с низким дефицитом (1-2%), низкие ставки по долгу правительства (10%)“, - отметил Милованов.

Также экс-министр экономики считает, что необходимо привлекать инвестиции в экономику страны.

“Инвестиции - это единственный путь для развития Украины. Изношенность основных средств производства в Украине составляет в среднем 60%. В то время, как у соседей - 35-40%. Нужно использовать все имеющиеся инструменты для привлечения инвестиций - внутренних и внешних, малого бизнеса, приватизация, концессии, индустриальные парки, программы поддержки экспорта и МСБ, капитальные инвестиции из бюджета, инвестиционные няни, и тому подобное“, - отметил экс-министр

Милованов убежден, что Украина должна развивать рынки. Речь идет о рынках земли, капитала, технологий и т.д.

Также экс-министр акцентировал, что на экономику страны может негативно повлиять надвигающаяся эпидемия коронавируса. Поэтому, говорит Милованов, правительство должно подготовить план действий.

Напомним, МВФ отменяет прогноз по росту экономики из-за коронавируса, будут публиковать новый.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: Милованов, развитие экономики, экономическая стратегия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Teetotaler    05.03.2020, 16:18
Оценка:  0
Teetotaler
"Украина должна развивать рынки. Речь идет о рынках земли, капитала, технологий и т.д." ...
Ключевые слова "рынки земли"?
птицелов    05.03.2020, 14:19
Оценка:  0
птицелов
пизд еть не строить!))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь