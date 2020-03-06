Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЕС отменил запрет на импорт украинского мяса

Комментариев: 0
Украина снова сможет продавать мясо птицы в страны ЕС.
В Евросоюзе решили отменить запрет на ввоз мяса птицы из Украины
В Евросоюзе решили отменить запрет на ввоз мяса птицы из Украины
depositphotos.com

В Евросоюзе решили отменить запрет на ввоз мяса птицы из Украины. Об этом сообщил представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий в Facebook.

“В результате проведенной консолидированной работы с Европейской Комиссией сегодня опубликовано решение о снятии запрета ЕС на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины“, - написал Точицкий.

Точицкий акцентировал, что запрет на импорт украинского мяса был введен в связи со вспышкой птичьего гриппа в Украине.

Читай также: Более 10 стран ввели запрет за ввоз украинского мяса

Представитель Украины также рассказал, что наша страна планирует вводить новую схему, которая позволит надлежащим образом бороться с заболеваниями животных.

Напомним, Украина вошла в тройку самых крупных экспортеров мяса птицы в ЕС.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: мясо, мясо птицы, экспорт мяса, птичий грипп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь