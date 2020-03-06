ЕС отменил запрет на импорт украинского мяса
В Евросоюзе решили отменить запрет на ввоз мяса птицы из Украины. Об этом сообщил представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий в Facebook.
“В результате проведенной консолидированной работы с Европейской Комиссией сегодня опубликовано решение о снятии запрета ЕС на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины“, - написал Точицкий.
Точицкий акцентировал, что запрет на импорт украинского мяса был введен в связи со вспышкой птичьего гриппа в Украине.
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Представитель Украины также рассказал, что наша страна планирует вводить новую схему, которая позволит надлежащим образом бороться с заболеваниями животных.
Напомним, Украина вошла в тройку самых крупных экспортеров мяса птицы в ЕС.
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