Доллар резко подешевел в обменниках

С начала недели американская валюта в обменниках выросла почти на 50 копеек, а сегодня упала почти на 20.

Курс доллара в обменниках киевских банков резко упал после роста на 50 копеек с начала недели, сообщает BIN.ua.

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Так, в четверг, 5 марта, курс продажи наличного доллара понизился на 17,77 коп. до 24,9129 UAH/USD, курс покупки - на 18,67 коп. до 24,5986 UAH/USD.

Также подешевел евро: средний курс покупки на 19,04 коп. до 27,2906 UAH/EUR, курс продажи - на 22,65 коп. до 27,7723 UAH/EUR.

При этом Национальный банк снизил официальный курс доллара всего на четыре копейки.

Напомним, в Morgan Stanley рассказали, каким будет курс доллара к концу года.

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