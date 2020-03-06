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Маркарова передала обязанности новому министру финансов

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Экс-министр пожелала успехов Игорю Уманскому.
Оксана Маркарова передала руководство новому министру Игорю Уманскому
Оксана Маркарова передала руководство новому министру Игорю Уманскому
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Экс-министр финансов Украины Оксана Маркарова передала руководство новому министру Игорю Уманскому. Об этом сообщается на странице Маркаровой в Facebook.

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Маркарова рассказала, что министерство создало специальную книгу со всеми документами и стратегиями, чтобы новый министр смог быстро со всем ознакомиться.

“В течение последних лет налогово-бюджетная политика Министерства финансов под руководством Оксаны Маркаровой была направлена на проведение взвешенной фискальной политики, которая является неотъемлемым условием макроэкономической устойчивости, и построение сильных и эффективных институтов системы управления государственными финансами“, - сказано на сайте Министерства финансов.

Напомним, ранее мы писали о том, как повлияет отставка министра финансов на инвестиции в Украину.

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Теги: Маркарова, уманский, Минфин, министр финансов
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