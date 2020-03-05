Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

МВФ выделит деньги для борьбы с коронавирусом в бедных странах

Комментариев: 2
Фонд готов предоставить деньги также тем странам, которые не могут рассчитывать на полноценную финансовую помощь.
Международный валютный фонд готов выделить средства для борьбы с коронавирусом
Международный валютный фонд готов выделить средства для борьбы с коронавирусом
facebook.com

Международный валютный фонд готов выделить средства для стран которые развиваются, а также финансово неблагополучных государств. Речь идет о 50 млрд долларов. Об этом сказано в заявлении Фонда.

Читай также: Мировая экономика может погрузиться в кризис из-за коронавируса

Средства направят на борьбу с распространением коронавируса.

В фонде заявляют, что помощь, при необходимости, будет направлена в экстренном порядке.

Фонд готов предоставить деньги также тем странам, которые не могут рассчитывать на полноценные транши от МВФ.

Напомним, МВФ отменяет прогноз по росту экономики из-за коронавируса, будут публиковать новый.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: МВФ, Коронавирус, мировая экономика
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  05.03.2020, 16:56
Оценка:  0
гость
А это будет безвозмездная субсидия или кредит с определенными условиями?
Teetotaler    05.03.2020, 16:16
Оценка:  0
Teetotaler
Украине тоже дадут?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь