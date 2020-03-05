МВФ выделит деньги для борьбы с коронавирусом в бедных странах
Фонд готов предоставить деньги также тем странам, которые не могут рассчитывать на полноценную финансовую помощь.
Международный валютный фонд готов выделить средства для стран которые развиваются, а также финансово неблагополучных государств. Речь идет о 50 млрд долларов. Об этом сказано в заявлении Фонда.
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Средства направят на борьбу с распространением коронавируса.
В фонде заявляют, что помощь, при необходимости, будет направлена в экстренном порядке.
Фонд готов предоставить деньги также тем странам, которые не могут рассчитывать на полноценные транши от МВФ.
Напомним, МВФ отменяет прогноз по росту экономики из-за коронавируса, будут публиковать новый.
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