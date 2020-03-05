МВФ выделит деньги для борьбы с коронавирусом в бедных странах

Фонд готов предоставить деньги также тем странам, которые не могут рассчитывать на полноценную финансовую помощь.

Международный валютный фонд готов выделить средства для стран которые развиваются, а также финансово неблагополучных государств. Речь идет о 50 млрд долларов. Об этом сказано в заявлении Фонда.

Читай также: Мировая экономика может погрузиться в кризис из-за коронавируса

Средства направят на борьбу с распространением коронавируса.

В фонде заявляют, что помощь, при необходимости, будет направлена в экстренном порядке.

Фонд готов предоставить деньги также тем странам, которые не могут рассчитывать на полноценные транши от МВФ.

Напомним, МВФ отменяет прогноз по росту экономики из-за коронавируса, будут публиковать новый.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram