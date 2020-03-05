Милованов рассказал, почему не остается в Кабмине

Экс-министр экономики считает, что сделал все, что от него зависело.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов принял решение больше не возглавлять министерство в новом Кабмине. Милованов считает, что сделал на посту все, что от него зависело. Об этом он написал в Facebook.

“Спасибо всем! Я отказался от позиции министра (агро) в новом правительстве. О причинах скажу как экономист. Я и моя команда приходили с устоявшимся, жестким видением того, что должно делать Минэкономики, какие изменения должны происходить на рынках, и как достичь результатов, поставленных перед нами... Лично я сделал все от меня зависящее, чтобы запустить три рынка, которые дадут стране возможность развиваться. И при этом мы удержали курс, инфляцию, и рост зарплат. Это главное“,- написал Милованов.

Министр напомнил, что в Украине начали проводить реформы, которые необходимы. Речь идет об открытии рынка земли, обновлении трудового законодательства, приватизации государственных объектов и т.д.

“Я верю в рыночную экономику и развитие институтов, в равные правила игры для всех и конкуренцию, в минимальное вмешательство государства в экономику. Сейчас происходит процесс трансформации. Изменения концептуальные и многоуровневые. Поэтому сейчас, когда общее видение подходов меняется, я готов отойти в сторону и дать возможность новой команде реализовать свое видение (которое вполне возможно будет более успешным). В то же время, я искренне надеюсь, что важные реформы не будут свернуты“, - рассказал экс-министр экономики Милованов.

Напомним, ранее Милованов рассказал о приоритетах развития экономики Украины.

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