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Кабмин отозвал скандальный проект закона о труде

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Новые члены Кабина приняли решение не пускать в ход законопроект, которые вносит некоторые изменения в Трудовой кодекс.
Новый Кабмин отозвал законопроект о труде
Новый Кабмин отозвал законопроект о труде
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Новый Кабмин отозвал законопроект о труде, который вызвал множество дискуссий в обществе. Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады.

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Законопроект № 2708 о труде одобрил прошлый состав Кабинета министров Украины 27 декабря 2019 года. Законопроект был направлен на рассмотрение в Верховную Раду.

Стоит отметить, что Федерация профсоюзов была против нового трудового законодательства.

Профсоюзы были убеждены, что новое законодательство нарушало ряд прав работников.

В то же время, работодатели жаловались, что действующий Трудовой кодекс их не устраивает.

Напомним, около половины работодателей нарушают трудовое законодательство.

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Теги: рынок труда, трудовое законодательство, Кабмин
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