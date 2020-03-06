Кабмин отозвал скандальный проект закона о труде
Новый Кабмин отозвал законопроект о труде, который вызвал множество дискуссий в обществе. Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады.
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Законопроект № 2708 о труде одобрил прошлый состав Кабинета министров Украины 27 декабря 2019 года. Законопроект был направлен на рассмотрение в Верховную Раду.
Стоит отметить, что Федерация профсоюзов была против нового трудового законодательства.
Профсоюзы были убеждены, что новое законодательство нарушало ряд прав работников.
В то же время, работодатели жаловались, что действующий Трудовой кодекс их не устраивает.
Напомним, около половины работодателей нарушают трудовое законодательство.
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