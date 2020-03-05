Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Еще один украинский порт передадут в концессию

Комментариев: 1
Инвесторы планируют вложить в порт около 200 млн грн.
Антимонопольный комитет принял решение отдать в концессию еще один украинский порт
Антимонопольный комитет принял решение отдать в концессию еще один украинский порт
facebook.com

Антимонопольный комитет принял решение отдать в концессию еще один украинский порт, который находится в Херсоне.Об этом сообщает пресс-служба комитета.

“Совокупная доля участников концентрации на рынке услуг по транспортной обработке грузов в морских портах в сегменте выполнения стивидорных работ составляет около 2%. Учитывая, что концессия не влечет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию“, - говорят в АМКУ.

Заведовать портом будут две компании: украинское ООО “Петр Ойл энд Кемикалс“ и швейцарская компания “Risoil SA“. Сейчас две организации объединились в ООО “Рисоил Херсон“. Предполагается, что компании инвестируют в развитие порта 215,73 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет одобрил концессию порта в Николаеве.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: Антимонопольный комитет, концессия, порт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Духовный_скреп    05.03.2020, 20:12
Оценка:  0
Духовный_скреп
200 млн гривен,это кран новый купят?)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь