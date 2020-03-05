Еще один украинский порт передадут в концессию

Инвесторы планируют вложить в порт около 200 млн грн.

Антимонопольный комитет принял решение отдать в концессию еще один украинский порт facebook.com

Антимонопольный комитет принял решение отдать в концессию еще один украинский порт, который находится в Херсоне.Об этом сообщает пресс-служба комитета.

“Совокупная доля участников концентрации на рынке услуг по транспортной обработке грузов в морских портах в сегменте выполнения стивидорных работ составляет около 2%. Учитывая, что концессия не влечет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию“, - говорят в АМКУ.

Заведовать портом будут две компании: украинское ООО “Петр Ойл энд Кемикалс“ и швейцарская компания “Risoil SA“. Сейчас две организации объединились в ООО “Рисоил Херсон“. Предполагается, что компании инвестируют в развитие порта 215,73 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет одобрил концессию порта в Николаеве.

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