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Новый премьер поддерживает земельную реформу

Комментариев: 2
Денис Шмыгаль считает, что рынок земли в Украине открывать нужно .
Денис Шмыгаль считает, что рынок земли в Украине открывать нужно
Денис Шмыгаль считает, что рынок земли в Украине открывать нужно
facebook.com/KabminUA

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль положительно относится к инициативе открыть рынок земли в стране. Если реформы не будет, это грозит коррупцией. Об этом пишет Сегодня.

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В то же время, политик убежден, что открывать рынок нужно лишь после общественных обсуждений.

“Неоднократно говорил, как экономист и убежденный сторонник рыночной экономики, категорически поддерживаю введение рынка земли. Как теперь уже политик, говорю, что этот рынок должен быть введен после общественной дискуссии… несколько сотен поправок должны быть рассмотрены и учтены как требование общества к рынку земли. Как у каждого гражданина Украины, у меня есть волнение относительно такого неизвестного для нас шага в части свободной торговли землей. Но рынок земли должен существовать, в противном случае мы порождаем коррупцию, злоупотребления и обворовываем наше государство“, – сказал Шмыгаль.

Напомним, большинство украинцев выступает против открытия рынка земли в Украине.

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Теги: рынок земли, Шмыгаль, Кабмин
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.03.2020, 21:21
Оценка:  0
гость
Вспомните кучмовскую приватизацию промышленности и ее результаты. С землей будет тоже. Хотя с/х производство не убыточно
Путин-Xyйло    05.03.2020, 19:21
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Рынок земли нужен в интересах крупного капитала и наполнения бюджета! Скоро всех "сделают" еще раз.
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