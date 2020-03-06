Кабмин увеличил сумму льготных кредитов

Речь идет о кредитах для членов семей участников боевых действий.

Кабмин изменил правила предоставление кредита людям, которые планируют строить жилье в селе пресс-служба НБУ

Кабмин изменил правила предоставление кредита людям, которые планируют строить жилье в селе. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

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Кредит оформить имеют право члены семей участников боевых действий.

Главное изменение заключается в повышении суммы кредита.

Вместо 300 тыс грн для нового строительства, будут предоставлять 400 тыс грн.

Для перестройки дома украинцы смогут получать не 150 тыс грн, а 250.

На покупку готового жилья можно будет оформить кредит в размере 300 тыс грн, а на подключение готового жилья к коммуникациям — 100 тыс грн.

Напомним, в Украине безработные смогут получить 90 тысяч на открытие своего бизнеса.

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