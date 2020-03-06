Кабмин увеличил сумму льготных кредитов
Кабмин изменил правила предоставление кредита людям, которые планируют строить жилье в селе. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
Читай также: Что будет влиять на финансовую устойчивость банков в 2020 году - эксперт
Кредит оформить имеют право члены семей участников боевых действий.
Главное изменение заключается в повышении суммы кредита.
Вместо 300 тыс грн для нового строительства, будут предоставлять 400 тыс грн.
Для перестройки дома украинцы смогут получать не 150 тыс грн, а 250.
На покупку готового жилья можно будет оформить кредит в размере 300 тыс грн, а на подключение готового жилья к коммуникациям — 100 тыс грн.
Напомним, в Украине безработные смогут получить 90 тысяч на открытие своего бизнеса.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил