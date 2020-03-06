Morgan Stanley рекомендуют инвесторам продавать еврооблигации Украины

Такие рекомендации американский инвестиционный банк дает на фоне смены правительства в Украине.

Американский инвестиционный банк Morgan Stanley советует своим клиентам продавать украинские еврооблигации. Об этом пишет LIGA.net.

“Мы рекомендуем продавать еврооблигации Украина-2030 и покупать облигации Египет-2031“, - сказано в отчете банка.

Такое заявление банк сделал на фоне отставки правительства Гончарука в Украине.

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Эксперты отмечают, что опасаются нескольких моментов. Во-первых, в связи с назначением нового Кабмина, Украина потеряла несколько реформаторов, которые представляли правительство Гончарук. В частности, речь идет о экс-министрах финансов и экономики — Оксане Маркаровой и Тимофее Милованове.

“Способность нового правительства продолжать реализацию амбициозных реформ, требует подтверждения“, - отмечается в отчете.

Также представители банка побаиваться, что Украина теперь будет завышать социальные расходы.

“Предложение сократить зарплаты топ-менеджерам госкомпаний и чиновникам выглядит недостаточной, - пишут авторы. - Кроме того, заявление правительства по поддержке бизнеса и промышленности говорит о том, что расширение бюджетного дефицита более вероятно, чем повышение налогов“.

Банк пока не понимает, как Украина намерена укреплять гривну. Более того, в прошлом году укрепление нацвалюты негативно повлияло на промышленность.

Также эксперты бояться отката антикоррупционной реформы в Украине и отказа от сотрудничества с МВФ.

Напомним, МВФ отменяет прогноз по росту экономики из-за коронавируса, будут публиковать новый.

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