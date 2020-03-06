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Новый министр финансов заявил, что Украина продолжит сотрудничать с МВФ

Комментариев: 2
Чиновник акцентировал, что все условия МВФ будут выполняться.
Игорь Уманский
Игорь Уманский
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Новый министр финансов Игорь Уманский заявил, что Украина намерена и дальше сотрудничать с МВФ. Об этом сообщает Новое время.

“И сотрудничество с ними точно актуально. Мы по результатам встречи дадим стайтмент“, - заявил Уманский.

Министр заявил, что Украина продолжит выполнять требование МВФ, которые помогут нашей стране получить финансовую помощь от фонда.

Напомним, МВФ выделит деньги для борьбы с коронавирусом в бедных странах.

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Теги: МВФ, уманский, Минфин
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.03.2020, 14:48
Оценка:  +1
гость
Ну это и без очередных комментариев понятно - кредиты МВФ брали и они должны обслуживаться,
а дешевле денег взаймы вряд ли где-то найдут.
гость  (аноним)  06.03.2020, 13:06
Оценка:  -1
гость
Оччень круто... и эти люди говорят что нет ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ? Акуетти моджна! когда свои госчиновники ждут отмашки от МВФ.... ну это совсем пипец!
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