Новый министр финансов заявил, что Украина продолжит сотрудничать с МВФ

Чиновник акцентировал, что все условия МВФ будут выполняться.

Новый министр финансов Игорь Уманский заявил, что Украина намерена и дальше сотрудничать с МВФ. Об этом сообщает Новое время.

“И сотрудничество с ними точно актуально. Мы по результатам встречи дадим стайтмент“, - заявил Уманский.

Министр заявил, что Украина продолжит выполнять требование МВФ, которые помогут нашей стране получить финансовую помощь от фонда.

Напомним, МВФ выделит деньги для борьбы с коронавирусом в бедных странах.

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