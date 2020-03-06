Новый министр финансов заявил, что Украина продолжит сотрудничать с МВФ
Чиновник акцентировал, что все условия МВФ будут выполняться.
Новый министр финансов Игорь Уманский заявил, что Украина намерена и дальше сотрудничать с МВФ. Об этом сообщает Новое время.
“И сотрудничество с ними точно актуально. Мы по результатам встречи дадим стайтмент“, - заявил Уманский.
Министр заявил, что Украина продолжит выполнять требование МВФ, которые помогут нашей стране получить финансовую помощь от фонда.
Напомним, МВФ выделит деньги для борьбы с коронавирусом в бедных странах.
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