Кабмин будет создавать Министерство агропромышленного развития
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Кабмин будет развивать агропромышленный сектор.
Новоизбранное правительство планирует создать Министерство агропромышленного развития. Об этом новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире программы “Право на власть“.
“Один из приоритетов это промышленность, развитие экономики и промышленности, увеличения внешнего заказа“, - сказал Шмыгаль.
Шмыгаль акцентировал, что Украина нацелена на развитие агропромышленного сектора.
“Мы будем создавать отдельно направление и должность под развитие промышленности, отдельную должность и Министерства агропромышленного развития“, - добавил премьер.
Напомним, Украина обновила рекорд по количеству экспорта агропродукции.
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