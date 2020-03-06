Кабмин будет создавать Министерство агропромышленного развития

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Кабмин будет развивать агропромышленный сектор.

Новоизбранное правительство планирует создать Министерство агропромышленного развития. Об этом новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире программы “Право на власть“.

“Один из приоритетов это промышленность, развитие экономики и промышленности, увеличения внешнего заказа“, - сказал Шмыгаль.

Шмыгаль акцентировал, что Украина нацелена на развитие агропромышленного сектора.

“Мы будем создавать отдельно направление и должность под развитие промышленности, отдельную должность и Министерства агропромышленного развития“, - добавил премьер.

Напомним, Украина обновила рекорд по количеству экспорта агропродукции.

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