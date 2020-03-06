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Кабмин будет создавать Министерство агропромышленного развития

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Кабмин будет развивать агропромышленный сектор.
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
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Новоизбранное правительство планирует создать Министерство агропромышленного развития. Об этом новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире программы “Право на власть“.

“Один из приоритетов это промышленность, развитие экономики и промышленности, увеличения внешнего заказа“, - сказал Шмыгаль.

Шмыгаль акцентировал, что Украина нацелена на развитие агропромышленного сектора.

“Мы будем создавать отдельно направление и должность под развитие промышленности, отдельную должность и Министерства агропромышленного развития“, - добавил премьер.

Напомним, Украина обновила рекорд по количеству экспорта агропродукции.

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Теги: Министерство агропромышленного развития, Шмыгаль, агропромышленность
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Путин-Xyйло    06.03.2020, 13:20
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Почему МинАПК не может заниматься развитием АПК? Теперь к каждому профильному министерству будут достраивать еще одно - для "развития"?
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