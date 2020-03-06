Доллар продолжает дешеветь перед выходными

Американская валюта дорожала в обменниках до середины недели, но накануне резко пошла вниз.

Курс доллара в обменниках киевских банков продолжает снижаться в конце недели, сообщает BIN.ua.

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Так, в пятницу, 6 марта, курс продажи наличного доллара понизился на 9,05 коп. до 24,7929 UAH/USD, курс покупки - на 9,81 коп. до 24,4787 UAH/USD.

В то же время, средний курс покупки евро повысился на 0,16 коп. до 27,2600 UAH/EUR, курс продажи повысился на 0,88 коп. до 27,7548 UAH/EUR.

Напомним, украинцы втрое увеличили продажу валюты.

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