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Доллар продолжает дешеветь перед выходными

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Американская валюта дорожала в обменниках до середины недели, но накануне резко пошла вниз.
Доллар продолжает дешеветь перед выходными
Доллар продолжает дешеветь перед выходными
пресс-служба НБУ

Курс доллара в обменниках киевских банков продолжает снижаться в конце недели, сообщает BIN.ua.

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Так, в пятницу, 6 марта, курс продажи наличного доллара понизился на 9,05 коп. до 24,7929 UAH/USD, курс покупки - на 9,81 коп. до 24,4787 UAH/USD.

В то же время, средний курс покупки евро повысился на 0,16 коп. до 27,2600 UAH/EUR, курс продажи повысился на 0,88 коп. до 27,7548 UAH/EUR.

Напомним, украинцы втрое увеличили продажу валюты.

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  06.03.2020, 15:38
Оценка:  0
гость
А российский рубль нормально так опустился - ниже 68руб/$ уже
vedavg    06.03.2020, 13:55
Оценка:  0
vedavg
Вы сначала посмотрите на ситуацию на межбанке, а уж потом пишите прогнозы
гость  (аноним)  06.03.2020, 13:11
Оценка:  -1
гость
Сероводородные в своём амплуа. Люмпен заначки потратит на подарки бабам. А эти вонючки скупят бакс по-дешёвке.
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