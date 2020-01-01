Международные резервы Украины в феврале выросли на 1,3% - НБУ

Увеличение резерва произошло из-за благоприятной ситуации на валютных рынках.

Международные резервы Украины в феврале 2020 года выросли на 1,3% и составили 26,623 млрд долларов пресс-служба НБУ

Международные резервы Украины в феврале 2020 года выросли на 1,3% и составили 26,623 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читай также: В Украине выпустили свою криптовалюту

Нацбанк отмечает, что увеличение резерва произошло из-за благоприятной ситуации на валютных рынках.

На положительную динамику, в частности, повлияло поведение НБУ на межбанке. Предложения валюты увеличились из-за дохода от экспорта.

“Национальный банк пополнял международные резервы в отдельные дни, когда предложение валюты было больше спроса, и в общем купил 734 млн долл. В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривны в сторону обесценения Национальный банк также провел валютную интервенцию по продаже валюты на 45 млн. долл“, - сказано в сообщении.

Также положительное влияние на резервы оказала политика управления госдолгом.

НБУ также занялся переоценкой финансовых инструментов.

Напомним, прибыль банков Украины резко выросла в начале года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram