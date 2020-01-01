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Черновицкая область выделяет 4 млн на борьбу с коронавирусом

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В области планируют бороться с недугом и не допустить эпидемии.
Черновицкая область выделяет 4 млн грн на профилактику эпидемии коронавируса
Черновицкая область выделяет 4 млн грн на профилактику эпидемии коронавируса
EPA/UPG

Черновицкая область выделяет 4 млн грн на профилактику эпидемии коронавируса. Деньги выделят из резервного фонда области. Об этом сообщает пресс-служба областной госадминистрации.

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Стоит отметить, что в области временно закрывают школы, колледжи и университеты. Рекомендовано также приостановить работу детских садов, а также отменить массовые мероприятия.

3 мата в области бы зафиксирован случай заражения коронавирусом. Мужчина перед этим путешествовал в Италию. Других подтвержденных случаев коронавируса в Украине пока нет.

Напомним, МВФ выделит деньги для борьбы с коронавирусом в бедных странах.

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Теги: коронавирус, коронавирус в Украине, борьба с коронавирусом
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