Черновицкая область выделяет 4 млн на борьбу с коронавирусом

В области планируют бороться с недугом и не допустить эпидемии.

Черновицкая область выделяет 4 млн грн на профилактику эпидемии коронавируса. Деньги выделят из резервного фонда области. Об этом сообщает пресс-служба областной госадминистрации.

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Стоит отметить, что в области временно закрывают школы, колледжи и университеты. Рекомендовано также приостановить работу детских садов, а также отменить массовые мероприятия.

3 мата в области бы зафиксирован случай заражения коронавирусом. Мужчина перед этим путешествовал в Италию. Других подтвержденных случаев коронавируса в Украине пока нет.

Напомним, МВФ выделит деньги для борьбы с коронавирусом в бедных странах.

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