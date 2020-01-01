Черновицкая область выделяет 4 млн на борьбу с коронавирусом
Черновицкая область выделяет 4 млн грн на профилактику эпидемии коронавируса. Деньги выделят из резервного фонда области. Об этом сообщает пресс-служба областной госадминистрации.
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Стоит отметить, что в области временно закрывают школы, колледжи и университеты. Рекомендовано также приостановить работу детских садов, а также отменить массовые мероприятия.
3 мата в области бы зафиксирован случай заражения коронавирусом. Мужчина перед этим путешествовал в Италию. Других подтвержденных случаев коронавируса в Украине пока нет.
Напомним, МВФ выделит деньги для борьбы с коронавирусом в бедных странах.
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