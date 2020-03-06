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ПриватБанк и НБУ проиграли суд заводу Коломойского

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ПриватБанк теперь должен заводу 22 млн грн.
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
depositphotos.com

ПриватБанк и НБУ проиграли суд заводу Игоря Коломойского. На кону стояла сумма в размере 22 млн грн. Об этом пишет Finbalance.

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Решение Хозсуда Киева от 17 декабря 2019 года приняли действительным. Тогда суд приняо решение удовлетворить иск “Никопольского завода ферросплавов“ по отношению к ПриватБанку и взыскал с него 21,8 млн грн.

Именно такую сумму завод ранее оплатил Нацбанку в рамках частичного погашения задолженности ПриватБанка по рефинансированию. Завод выступал в качестве поручителя.

“Согласно судебным материалам, НЗФ передавал в залог для НБУ движимое имущество (тепловозы, полувагоны) стоимостью 40 млн грн. Соответствующие обременения были сняты после выплаты поручителем для кредитора 21,8 млн грн, как это было предусмотрено мировым соглашением“, — говорится в материале.

Напомним, ранее сообщалось, что суд обязал ПриватБанк выплатить заводу Коломойского 22 млн грн.

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Теги: Коломойский, ПриватБанк, суд
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Комментариев (2)
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БийКацапів    06.03.2020, 15:30
Оценка:  0
БийКацапів
Сколько еще люди будут терпеть ЗЕбила и его беспредел? Уже миллиарды даём пейсатому, из пустой казны.
БийКацапів    06.03.2020, 15:28
Оценка:  0
БийКацапів
Это просто песдец. ЗЕЛох и Слуги уже всё раздают Коломойше, а народ всё беднее и беднее.
Пора гнать Жи.довскую Воровскую Власть,
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