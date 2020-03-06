ПриватБанк и НБУ проиграли суд заводу Коломойского

ПриватБанк теперь должен заводу 22 млн грн.

ПриватБанк и НБУ проиграли суд заводу Игоря Коломойского. На кону стояла сумма в размере 22 млн грн. Об этом пишет Finbalance.

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Решение Хозсуда Киева от 17 декабря 2019 года приняли действительным. Тогда суд приняо решение удовлетворить иск “Никопольского завода ферросплавов“ по отношению к ПриватБанку и взыскал с него 21,8 млн грн.

Именно такую сумму завод ранее оплатил Нацбанку в рамках частичного погашения задолженности ПриватБанка по рефинансированию. Завод выступал в качестве поручителя.

“Согласно судебным материалам, НЗФ передавал в залог для НБУ движимое имущество (тепловозы, полувагоны) стоимостью 40 млн грн. Соответствующие обременения были сняты после выплаты поручителем для кредитора 21,8 млн грн, как это было предусмотрено мировым соглашением“, — говорится в материале.

Напомним, ранее сообщалось, что суд обязал ПриватБанк выплатить заводу Коломойского 22 млн грн.

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