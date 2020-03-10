НБУ заявил о несогласии на продажу Проминвестбанка

Смена акционера Проминвестбанка не была согласована с Национальным банком Украины, о чем стало известно в пятницу, 6 марта, в пресс-центре регулятора.

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Как известно, 4 марта 99,8% акций Проминвестбанка были проданы на фондовой бирже за 269 млн гривен.