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Курс валют на 10.03.2020: Евро существенно укрепил позиции

Комментариев: 3
НБУ установил официальные курсы валют.
Курс валют
Курс валют
пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины установил курс валют на вторник, 10 марта, поскольку понедельник является выходным днем. Регулятор ослабил нацвалюту по отношению к доллару на 22 копейки, а к евро укрепил — на 54 копейки. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в пятницу, 6 марта.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,9215 гривны;

– 100 евро – 28,2336 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже поднялся до 25.0100 грн, в покупке - до 24.9800 грн. Евро в продаже подорожал - до 28.3838, а в покупке - до 28.3498 грн.

В обменниках столицы доллар продают за 25,500 грн. Купить 1 доллар можно за 24,810 грн.

Напомним, эксперт дал прогноз по курсу доллара на неделю.

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Теги: курс валют, актуальний курс валют
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  09.03.2020, 17:59
Оценка:  +3
гость
Епт, а что с рублем происходит?
Уже до 75 за доллар обвалился!
гость  (аноним)  06.03.2020, 17:08
Оценка:  0
гость
к евро нацвалюта тоже ослабла, а не укрепилась. правильно давайте информацию
гость  (аноним)  06.03.2020, 16:46
Оценка:  +3
гость
Доллар и евро чуть приподнялись сегодня,
только рубль провалился?
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