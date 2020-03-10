Курс валют на 10.03.2020: Евро существенно укрепил позиции

НБУ установил официальные курсы валют.

Национальный банк Украины установил курс валют на вторник, 10 марта, поскольку понедельник является выходным днем. Регулятор ослабил нацвалюту по отношению к доллару на 22 копейки, а к евро укрепил — на 54 копейки. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в пятницу, 6 марта.

Читай также: В Morgan Stanley рассказали, каким будет курс доллара к концу года

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,9215 гривны;

– 100 евро – 28,2336 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже поднялся до 25.0100 грн, в покупке - до 24.9800 грн. Евро в продаже подорожал - до 28.3838, а в покупке - до 28.3498 грн.

В обменниках столицы доллар продают за 25,500 грн. Купить 1 доллар можно за 24,810 грн.

Напомним, эксперт дал прогноз по курсу доллара на неделю.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram