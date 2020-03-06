Министр финансов встретился с представителем МВФ

Украина продолжает сотрудничать с фондом.

Новый министр финансов Украины Игорь Уманский провел встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгманом. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Министр финансов заявил, что Украина и дальше будет продолжать сотрудничество с МВФ, чтобы новая кредитная программа заработала и наша страна получила новый транш.

“Программа расширенного финансирования МВФ важна для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы“, — сообщил Уманский.

Умансикй также предложил провести встречу представителей МВФ и Кабмина Украины в Вашингтоне.

Напомним, МВФ выделит деньги для борьбы с коронавирусом в бедных странах.

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