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Министр финансов встретился с представителем МВФ

Комментариев: 1
Украина продолжает сотрудничать с фондом.
Йоста Люнгман и Игорь Уманский
Йоста Люнгман и Игорь Уманский
mof.gov.ua

Новый министр финансов Украины Игорь Уманский провел встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгманом. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Министр финансов заявил, что Украина и дальше будет продолжать сотрудничество с МВФ, чтобы новая кредитная программа заработала и наша страна получила новый транш.

“Программа расширенного финансирования МВФ важна для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы“, — сообщил Уманский.

Умансикй также предложил провести встречу представителей МВФ и Кабмина Украины в Вашингтоне.

Напомним, МВФ выделит деньги для борьбы с коронавирусом в бедных странах.

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Теги: МВФ, уманский, Люнгман
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
БийКацапів    06.03.2020, 17:58
Оценка:  0
БийКацапів
А ЗеЛох же обещал ,что не будет просить денег у МВФ ( Ротшильдов ) и заганять Украинцев в Рабство.
Новый Жи.д Игорь Уманский и Слуги Сороса наплевали на народ и будут пополнять карманы от МВФ.
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