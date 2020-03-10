НБУ не ожидал стремительного укрепления гривны в 2019 году — Смолий

Представитель НБУ рассказал, что сильная гривна окажет положительное влияние на экономику страны.

Нацбанк Украины не ожидал, что гривна в конце 2019 года укрепиться так стремительно. Об этом рассказал глава НБУ Яков Смолий в интервью Фокусу.

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Представитель НБУ рассказал, что сильная гривна окажет положительное влияние на экономику страны.

“Мы не ожидали такого резкого укрепления гривны. Но этому способствовало много факторов. Главный – это постепенное улучшение макроэкономической ситуации в стране. Речь идет и о возобновлении экономического роста, снижении инфляции и соотношения госдолга к ВВП, последовательной монетарной и фискальной политике“, – отметил Смолий.

Смолий также рассказал, что в прошлом году Нацбанк отменил около 40 ограничений на валютном рынке. Благодаря политике НБУ инвесторы имеют упрощенный доступ к государственным ценным бумагам. Читай также: Международные резервы Украины в феврале выросли на 1,3% - НБУ Глава НБУ акцентировал, что подобные мера помогли привлечь немало валюты.

“Ситуация на валютном рынке менялась, в том числе в зависимости от того, придерживали экспортеры выручку или продавали, а также от поведения импортеров. Если бы НБУ в течение года не выкупил с рынка около $8 млрд в резервы, гривна бы укрепилась еще заметнее“, – заявил глава НБУ.

Также глава Нацбанка думает, что укрепление гривны не имеет отношения к падению промышленности в стране.

“Мы видим сокращение производства во многих странах, что не могло не коснуться и украинских производителей. Однако не все отрасли показали высокие темпы замедления. В большей степени тенденция проявилась в металлургии, из-за того, что в прошлом году подешевели руда и металлы“, – говорит он.

Смолий рассказал, что сейчас мировые рынки восстанавливаются и экспортеры в Украине начали поднимать цены на свою продукцию.

Напомним, НБУ заявил о падении в базовых отраслях экономики.

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