В Великобритании мошенники наживаются на коронаврусе
В Великобритании орудуют мошенники, которые наживаются на эпидемии коронавируса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение полиции Лондона.
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Мошенники часто представляются сотрудниками Центра по контролю и профилактике заболеваний или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Схем обмана несколько: начиная от нелегальной продажи масок и заканчивая информацией о заболевших коронавирусом в конкретном регионе страны.
Жертвы заявили об ущербе на сумму около 1 млн долларов.
Используют для обмана и электронные письма со ссылками на вредоносные сайты.
Напомним, МВФ выделит деньги для борьбы с коронавирусом в бедных странах.
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