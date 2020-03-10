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В Великобритании мошенники наживаются на коронаврусе

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Злоумышленники обманывают людей на фоне паники из-за коронавируса.
В Великобритании орудуют мошенники, которые наживаются на эпидемии коронавируса
В Великобритании орудуют мошенники, которые наживаются на эпидемии коронавируса
EPA/UPG

В Великобритании орудуют мошенники, которые наживаются на эпидемии коронавируса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение полиции Лондона.

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Мошенники часто представляются сотрудниками Центра по контролю и профилактике заболеваний или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Схем обмана несколько: начиная от нелегальной продажи масок и заканчивая информацией о заболевших коронавирусом в конкретном регионе страны.

Жертвы заявили об ущербе на сумму около 1 млн долларов.

Используют для обмана и электронные письма со ссылками на вредоносные сайты.

Напомним, МВФ выделит деньги для борьбы с коронавирусом в бедных странах.

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Теги: Великобритания, мошенники, Коронавирус
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