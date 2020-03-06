Кабмин внесет ряд изменений в программу льготных кредитов для бизнеса

50 тыс кредитов в год оформить не удастся.

Кабмин планирует внести изменения в работу программы по льготному кредитованию бизнеса “Доступные кредиты 5-7-9“. Об этом сообщили в Министерстве финансов, пишет Экономическая правда.

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Источник издания рассказал, что изменения внесут в ближайшее время.

Изменения нацелены на расширение финансовых инструментов, предоставление кредитов для предпринимателей на приобретения помещений, а также повышение кредита.

“Мы уже сейчас понимаем, что выйти на выдачу 50 тыс кредитов в год не удастся. Возможно 25-30 тыс. Почему так? Основная причина в том, что банки очень медленно выдают кредиты. Например, в Привате“ time to say “yes“ занимает несколько дней, но потом начинается процесс оформления документов и в результате выдача кредита занимает до месяца. Изначально позиция Минфина была в том, чтобы доля выданных кредитов на новые бизнес была 20-30%. То, что банки кредитуют исключительно действующие бизнесы, это решение банков“, - говорит собеседник..

Напомним, Кабмин увеличил сумму льготных кредитов.

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