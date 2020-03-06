Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин внесет ряд изменений в программу льготных кредитов для бизнеса

Комментариев: 1
50 тыс кредитов в год оформить не удастся.
Кабмин планирует внести изменения в работу программы по льготному кредитованию бизнеса
Кабмин планирует внести изменения в работу программы по льготному кредитованию бизнеса
depositphotos.com

Кабмин планирует внести изменения в работу программы по льготному кредитованию бизнеса “Доступные кредиты 5-7-9“. Об этом сообщили в Министерстве финансов, пишет Экономическая правда.

Читай также: Ставки по кредитам: Эксперт рассказал, какие условия необходимы для снижения

Источник издания рассказал, что изменения внесут в ближайшее время.

Изменения нацелены на расширение финансовых инструментов, предоставление кредитов для предпринимателей на приобретения помещений, а также повышение кредита.

“Мы уже сейчас понимаем, что выйти на выдачу 50 тыс кредитов в год не удастся. Возможно 25-30 тыс. Почему так? Основная причина в том, что банки очень медленно выдают кредиты. Например, в Привате“ time to say “yes“ занимает несколько дней, но потом начинается процесс оформления документов и в результате выдача кредита занимает до месяца. Изначально позиция Минфина была в том, чтобы доля выданных кредитов на новые бизнес была 20-30%. То, что банки кредитуют исключительно действующие бизнесы, это решение банков“, - говорит собеседник..

Напомним, Кабмин увеличил сумму льготных кредитов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: льготные кредиты, кредитование бизнеса, бизнес
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Путин-Xyйло    06.03.2020, 19:14
Оценка:  0
Путин-Xyйло
В этих банках одни "негодяи", не выполняют обещания приЗедента!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь