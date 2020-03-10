Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "B"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне “B“, который был присвоен осенью прошлого года. Это следует из официального сообщения агентства.
“Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитентов в иностранной и местной валюте на уровне “B“. Прогноз положительный“, - отмечается в обновленном отчете по Украине.
Отмечается, что сбалансированность рейтингов Украины улучшило последовательность политики и доверие в отношении страны.
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Fitch Ratings также отмечает, что положительная оценка основана на ожиданиях, что Украина продолжит взаимодействие с МВФ в рамках многолетней программы расширенного финансирования. Это поможет поддержать устойчивое снижение рисков рефинансирования путем облегчения доступа к дополнительному внешнему финансированию (официальному и рыночному), усиление макрофинансовой стабильности и финансовой устойчивости, а также уменьшение возможности для отмены реформ.
При этом отмечается, что Украина достигла существенного прогресса в утверждении ряда реформ на законодательном уровне, что будет способствовать перспективам экономического роста.
Напомним, Morgan Stanley рекомендуют инвесторам продавать еврооблигации Украины.
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