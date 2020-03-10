Аналитики ожидают дальнейшее падение цен на нефть
Аналитики банка Goldman Sachs прогнозируют падение цен на нефть до 20 долларов за баррель, сообщает Bloomberg.
Читай также: ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей – СМИ
По словам экспертов, прогноз для нефтяного рынка сейчас еще более плачевный, чем в ноябре 2014 года. Они отметили, что к падению цен может подтолкнуть нефтяная война между ОПЕК и Россией.
В свою очередь Yahoo со ссылкой на аналитика Goldman Sachs Дэмиена Курвалина пишет, что текущая ситуация кардинально меняет прогнозы для рынков нефти и газа. Он считает, что производители дешевой нефти будут увеличивать поставки, чтобы заставить производителей с более высокими издержками снизить добычу.
Как сообщалось, на открытии торгов 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась почти на треть, до 31,44 доллара за баррель. Последний раз такая стоимость у нефти Brent была в 2004 году.
Это произошло после выхода России из сделки ОПЕК+. Состоявшиеся в пятницу переговоры стран-участниц сделки ОПЕК+ завершились провалом, поскольку стороны не смогли согласовать новые параметры сделки либо продлить срок действия текущих договоренностей.
Напомним, Азербайджан начал поставки нефти в Беларусь.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил