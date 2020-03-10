Аналитики ожидают дальнейшее падение цен на нефть

Цены на нефть на торгах в понедельник обрушились на треть - до 31 доллара за баррель.

Нефть может подешеветь до 20 долларов за баррель Getty Images

Аналитики банка Goldman Sachs прогнозируют падение цен на нефть до 20 долларов за баррель, сообщает Bloomberg.

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По словам экспертов, прогноз для нефтяного рынка сейчас еще более плачевный, чем в ноябре 2014 года. Они отметили, что к падению цен может подтолкнуть нефтяная война между ОПЕК и Россией.

В свою очередь Yahoo со ссылкой на аналитика Goldman Sachs Дэмиена Курвалина пишет, что текущая ситуация кардинально меняет прогнозы для рынков нефти и газа. Он считает, что производители дешевой нефти будут увеличивать поставки, чтобы заставить производителей с более высокими издержками снизить добычу.

Как сообщалось, на открытии торгов 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась почти на треть, до 31,44 доллара за баррель. Последний раз такая стоимость у нефти Brent была в 2004 году.

Это произошло после выхода России из сделки ОПЕК+. Состоявшиеся в пятницу переговоры стран-участниц сделки ОПЕК+ завершились провалом, поскольку стороны не смогли согласовать новые параметры сделки либо продлить срок действия текущих договоренностей.

Напомним, Азербайджан начал поставки нефти в Беларусь.

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