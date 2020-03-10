Обвал нефти: страны ОПЕК потеряли $500 млн за день

Снижение цен на нефть на каждые $10 за баррель снижает бюджетные доходы добывающих стран на 2-4% ВВП.

Страны Организации экспортеров нефти (ОПЕК) потеряли $500 млн долларов за сутки из-за стремительного падения цен на нефть. Об этом сообщает Reuters в понедельник 9 марта.

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Отмечается, что утром фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 31% – до $31,02 в понедельник. Это самый низкий показатель с середины февраля 2016 года.

Падение составило почти $20 за баррель по сравнению с максимумом до встречи ОПЕК и ее союзников в пятницу, 6 марта.

“Это означает, что в общей сложности, и исходя из их средней добычи в феврале, члены ОПЕК потеряли более $500 млн дохода“, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что снижение цен на нефть на каждые $10 за баррель снижает бюджетные доходы стран ОПЕК на 2-4% ВВП.

Напомним, аналитики ожидают дальнейшее падение цен на нефть.

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