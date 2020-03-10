Обвал нефти: страны ОПЕК потеряли $500 млн за день
Страны Организации экспортеров нефти (ОПЕК) потеряли $500 млн долларов за сутки из-за стремительного падения цен на нефть. Об этом сообщает Reuters в понедельник 9 марта.
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Падение составило почти $20 за баррель по сравнению с максимумом до встречи ОПЕК и ее союзников в пятницу, 6 марта.
“Это означает, что в общей сложности, и исходя из их средней добычи в феврале, члены ОПЕК потеряли более $500 млн дохода“, – говорится в сообщении.
Также сообщается, что снижение цен на нефть на каждые $10 за баррель снижает бюджетные доходы стран ОПЕК на 2-4% ВВП.
Напомним, аналитики ожидают дальнейшее падение цен на нефть.
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