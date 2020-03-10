В Украине взлетели курсы доллара и евро

Американская валюта утром во вторник подорожала на 70 копеек, европейская - на гривну.

Обвал мировых фондовых рынков ударил по курсам валют в Украине Getty Images

После “черного понедельника“ в обменниках киевских банков взлетели курсы иностранных валют, сообщает BIN.ua.

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Так, во вторник, 10 марта, курс продажи наличного доллара вырос на 68,88 коп. до 25,4753 UAH/USD, курс покупки – на 33,40 коп. до 24,8103 UAH/USD.

Еще больше подорожал евро. Средний курс покупки повысился на 64,01 коп. до 27,8990 UAH/EUR, курс продажи - на 107,28 коп. до 28,8437 UAH/EUR.

На “сером“ наличном рынке гривня котируется по курсу около 25,3 UAH/USD покупка и 25,8 UAH/USD – продажа.

В то время, межбанк открылся котировками 25,25-25,30 UAH/USD, пишут Українські Новини.

“После новостей о падении мировых рынков и цены на нефть межбанк открылся заметным “гэпом“, - сказал представитель одного из банков.

При этом участники рынка отмечают, что все ожидают реакции и действий Национального банка. “Либо НБУ даст доллару найти свой новый уровень, либо придется “заливать“ все валютой“, - добавил собеседник агентства.

Напомним, евро существенно укрепил позиции.

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