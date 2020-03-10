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В Украине взлетели курсы доллара и евро

Комментариев: 5
Американская валюта утром во вторник подорожала на 70 копеек, европейская - на гривну.
Обвал мировых фондовых рынков ударил по курсам валют в Украине
Обвал мировых фондовых рынков ударил по курсам валют в Украине
Getty Images

После “черного понедельника“ в обменниках киевских банков взлетели курсы иностранных валют, сообщает BIN.ua.

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Так, во вторник, 10 марта, курс продажи наличного доллара вырос на 68,88 коп. до 25,4753 UAH/USD, курс покупки – на 33,40 коп. до 24,8103 UAH/USD.

Еще больше подорожал евро. Средний курс покупки повысился на 64,01 коп. до 27,8990 UAH/EUR, курс продажи - на 107,28 коп. до 28,8437 UAH/EUR.

На “сером“ наличном рынке гривня котируется по курсу около 25,3 UAH/USD покупка и 25,8 UAH/USD – продажа.

В то время, межбанк открылся котировками 25,25-25,30 UAH/USD, пишут Українські Новини.

“После новостей о падении мировых рынков и цены на нефть межбанк открылся заметным “гэпом“, - сказал представитель одного из банков.

При этом участники рынка отмечают, что все ожидают реакции и действий Национального банка. “Либо НБУ даст доллару найти свой новый уровень, либо придется “заливать“ все валютой“, - добавил собеседник агентства.

Напомним, евро существенно укрепил позиции.

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Комментариев (5)
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Boxerogos    10.03.2020, 14:13
Оценка:  0
Boxerogos
Это всё ерунда!Главное что российский рубль упал по отношению к доллару и евро.По отношению к нашей гривне рубль правда практически не упал,но разве это главное?Скачем,панове!))))))))))) ))))
Alexsy    10.03.2020, 14:00
Оценка:  +1
Alexsy
Странно!!? Почему рубль падает понятно!
А гривна?, все петрушкины боты ведь лапшу вешают, что мы энергонезависимы и торговли практически нет!?
птицелов    10.03.2020, 13:49
Оценка:  -1
птицелов
це типу щоб бензин не скидать на фоні обвалу цін на нафту!)
гость  (аноним)  10.03.2020, 13:46
Оценка:  0
гость
Я вот не пойму почему рубль тоже дорожает - был 033-036 стал 036-040 .???
Украина жеж не бензоколонка, или как? А что же валюта дорожает, наоборот более дешевые "энергоносии" можно купить
гость  (аноним)  10.03.2020, 13:45
Оценка:  -2
гость
Ну естественно, люмпен получил зарплату за февраль, а пейсатые не могут без на...е..б..а..л..о..ва. С пуримом сероводородные. Одних пейсатых коронавирус не берёт. Вот в чём прикол.
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